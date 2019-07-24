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    Ср., 24 июля 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: SOFiSTiK
    • New! Amber123 Cегодня в 11:53 «Ответить»
      Ребят кто знает сколько примерно сейчас стоит SOFiSTiK и где его купить?
      • New! antonwolf Cегодня в 12:07 «Ответить»
        Стоит где-то в районе 500 тысяч, точно уже и не помню, но купить его можете через [URL=https://www.pss.spb.ru/products/SOFiSTiK-AG/SOFi...STiK.html[/URL] , мы там как раз и покупаем софт, но только немного другого плана. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете задать их им экспертам
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