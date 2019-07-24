Хорошим вариантом для подарка будет женская летняя панама Kangol, которую по недорогой стоимости можно купить вот здесь: https://kangolstore.ru/panamy/letnie_panamy/ . Магазин надежный и проверенный на собственном опыте покупки здесь красивой летней панамы, в которой я сейчас хожу с большим удовольствием и радуюсь своему оригинальному образу.
Шапку в подарок? Хм..ну не знаю. Может что то пооригинальнее придумать? Подарите лучше ей парфюм французский montale chocolate greedy https://montalestore.ru/montale-chocolate-greedy я думаю, ей такой презент больше понравится, чем панамка))