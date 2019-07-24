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    Ср., 24 июля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Подарок
    • New! Alekspan555 Cегодня в 11:31 «Ответить»
      Хочу подруге подарить летний головной убор. Подскажите варианты и магазины.
      • New! KaterinaBlack Cегодня в 11:34 «Ответить»
        Хорошим вариантом для подарка будет женская летняя панама Kangol, которую по недорогой стоимости можно купить вот здесь: https://kangolstore.ru/panamy/letnie_panamy/ . Магазин надежный и проверенный на собственном опыте покупки здесь красивой летней панамы, в которой я сейчас хожу с большим удовольствием и радуюсь своему оригинальному образу.
        • New! LinaRIM Cегодня в 12:14 «Ответить»
          Шапку в подарок? Хм..ну не знаю. Может что то пооригинальнее придумать? Подарите лучше ей парфюм французский montale chocolate greedy https://montalestore.ru/montale-chocolate-greedy я думаю, ей такой презент больше понравится, чем панамка))
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