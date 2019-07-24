Привет. Меня отправили следить за строительством нового объекта. Его уже несколько раз замораживали и потом продолжали стройку. Честно говоря, не могу работать в условиях полного неведения. Предоставленные сметы уже год как устарели, а для составления новых банально не хватает кадров. Подскажите, где можно воспользоваться услугами хорошего сметчика?
Кадров не хватает, потому что платите мало) Сейчас смета на строительные работы не самое дешевое удовольствие, а за восстановление данных я вообще молчу. Мало кому интересно копаться в горе старых бумажек. Легче уже новую смету составить. Я сотрудничал пару раз с фирмой и понял что если нашел хорошую, то лучше не эксперементировать. Они занимаются абсолютно всем, что касается строительной документации, так что думаю и с вашим вопросом разберутся.