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    Ср., 24 июля 2019г.
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    Тема: Лето – время для тренингов персонала
    • Mary13 Вчера в 12:57 «Ответить»
      Летом я часть персонала отправляю в отпуска. Остальные проходят
      обучение по различным темам. Самая актуальная – продажи. Прошлым
      летом пригласил Елену Малькову, чьи тренинговые программы уже
      попробовал и убедился в их эффективности.
      https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/ У
      нас самое горячее время – осень. Как раз к этом моменту мои сотрудники
      наберутся знаний, попрактикуются в продажах, вооружившись знаниями
      от Елены Мальковой. Мне нравится ее серьезный подход к своему делу.
      Три раза в неделю, в течение 18 дней она работает с людьми, тестирует,
      обучает, проверяет знания. Все как положено. И толк есть.
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