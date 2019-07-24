Летом я часть персонала отправляю в отпуска. Остальные проходят
обучение по различным темам. Самая актуальная – продажи. Прошлым
летом пригласил Елену Малькову, чьи тренинговые программы уже
попробовал и убедился в их эффективности.
https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/ У
нас самое горячее время – осень. Как раз к этом моменту мои сотрудники
наберутся знаний, попрактикуются в продажах, вооружившись знаниями
от Елены Мальковой. Мне нравится ее серьезный подход к своему делу.
Три раза в неделю, в течение 18 дней она работает с людьми, тестирует,
обучает, проверяет знания. Все как положено. И толк есть.