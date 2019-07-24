Почти через пятнадцать лет Джонатан Коу решил вернуться к старым героям и я рискнула пойти вслед за ним. Дилогия "Клуб ракалий" - "Круг замкнулся" когда-то была одной из любимых у Коу, а, может, и в принципе одной из. Тем страшнее было возвращаться - всё другое. Бенджамен, Лоис, Дуг и Филип. Но главное - другая я, опытнее. искушённее. Сразу было ясно, что катарсиса не будет, но будет ли интересно, хорошо - вот в чём вопрос?.. И Джонатан Коу на сей раз не подвёл.
Я долго вчитывалась. Сначала роман казался слишком лоскутным со всеми этими перепрыгиваниями между героями, местами и месяцами, слишком простым и в лоб со всеми этими разжёвываемыми истинами, слишком политизированным, хотя политики у Коу всегда хватало и мне это нравилось. Но даже в начале было то, за что я когда-то полюбила автора - мягкая ирония, меткие словечки, многозначные и многозначительные эпизоды, которые вскрывают бездну. Это возвращение отца и сына после похорон жены и матери, когда сын рассуждает о том, как музыка, звучащая по радио, созвучна материнскому характеру, а отец просит выключить эту нудятину. Это то, как по-разному, герои воспринимают церемонию открытия Лондонской олимпиады. Это марсельская авантюра Софи и годы, проведённые в иллюзиях после. Это зловещий шёпот соседа по столу "И их осталось семь" после того, как в круизе умирает очередной путешественник. Это сдержанная и немного потерянная улыбка отца на свадьбе единственного сына, где вместо невесты - второй жених. Это забавная любовная сцена немолодых любовников в шкафу, отсылающая к первой книге. Все эти моменты настолько полны жизнью, что некоторая сценичность происходящего постепенно перестаёт напрягать. Конечно, чтобы оценить, насколько точно Коу передаёт настроения в обществе накануне Брекзита, нужно быть англичанином или, по меньшей мере, нужно было прожить в Англии хоть пару месяцев и желательно не в Лондоне. Хотя мне всегда кажется, что такие романы создают немного утрированную картинку. Так сказать, для усиления воздействия. Но как бы там ни было, я верю происходящему, верю слезам Гейл, истерике Лоис, недоумению и обиде Греты, непониманию Софи. Потому что говорим мы о политике за ужином или нет, смотрим вечерние новости или переключаем на сериал, в конечном счёте, неважно; происходящее на политической арене всё равно определяет наши маленькие, никому не важные кроме нескольких человек жизни.
Нет, катарисис не случился. Но это было определённо хорошо. И что удивительно, последняя глава "Срединной Англии" вселила в меня какое-то чувство умиротворения, веру в то, что всё наладится. Да, были и будут ещё не раз страдания, боль, неурядицы, но всё обязательно наладится. У Бенджамена и Лоис, у Софи и Йена, у Греты, Лукаса и Юлианы. У всех нас.