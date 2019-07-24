Брать маркировку можно в Честном знаке, честныйзнак.рф Регистрируетесь, коды получаете и поехали клеить на коробки. А все новые партии обуви должны уже с маркировкиой приходить с фабрики. Если нет маркировки - вас накажут (вплоть до уголовки), так что лучше не принимать партии без кодов. Кстати принимать теперь надо по электронным документам, без бумажек. А продавать можно только по онлайн-кассе. Короче новый нам геморрой. Но если привыкнуть - вроде даже проще. Мы привыкли почти. Экономим на бумаге, даже ручки в офисе перевелись) Вот тут про всё подробно есть: https://система-маркировки.рф/%d0%bc%d0%...81%d0%b8%d0%b8/ как написано, мы так и сделали. Вроде всё норм, вопросов к нам не было. Только боязно что все остатки за 2 года не успеем распродать.