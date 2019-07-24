Люблю жареные блюда. Чтобы с золотистой хрустящей корочкой. Но в последнее время дочь постоянно пугает меня тем, что холестерин себе повышаю, желудок не берегу и всё в таком духе. Читал, что современные сковородки научились делать так, что получается картошка с корочкой, но масла используется минимум. Как думаете, если куплю такую посудину, качество блюд изменится?
Думаю, Вам всё же стоит прислушаться к советам дочери. И купить хорошую посуду – тоже. Современное антипригарное покрытие позволяет готовить с минимальным количеством масла, так что холестерин должен уменьшиться. Возможно, стоит попробовать готовить в керамической посуде? Считается одной из самых полезных для здоровья
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