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    Ср., 24 июля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Чем протираете руки когда нет воды и мыла под рукой?
    • Aelyne 21.07.19 в 20:00 «Ответить»
      Подскажите, чем пользуетесь, если хочется вымыть руки, а под рукой нет воды и мыла? Антибактериальные салфетки у меня сейчас, но они сушат кожу рук, ищу альтернативы
      • Аноним 21.07.19 в 21:38 «Ответить»
        Приветствую.влажные салфетки не дают гарантии чистоты. Лучше берите антисептик
        • Vetochka 21.07.19 в 21:39 «Ответить»
          Обычные салфетки использую влажные, есть гели, у меня на работе стоит, тоже им иногда пользуюсь
          • ProfiOne Вчера в 00:01 «Ответить»
            Я брала антисептик для рук Драй драй ноу бактериа. Совсем не сушит руки и по цене норм
            • Aelyne Вчера в 09:49 «Ответить»
              А надолго его хватает? Где брали, он в форме геля? Не видела в продаже такого. Мне главное чтобы бактерии убирал лишние и не сушил кожу
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