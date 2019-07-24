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    Ср., 24 июля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Автозвук
    • GtreJoinH 21.07.19 в 18:21 «Ответить»
      Я хочу себе в машину установить оборудование с мощным звуком. Суть в том, что вообще в этой теме профан. Какие будут советы по выбору автозвука? расскажите вообще любую информацию, касающуюся этой темы, которая мне будет полезна.
      • MarunFgtre 21.07.19 в 18:24 «Ответить»
        Здравствуйте. Могу привести собственный пример - я обращался по вопросу выбора хорошего оборудования звука в машину в студию автозвука Laigators Вам нужно к ним
        • GtyrGhj 21.07.19 в 18:35 «Ответить»
          Интересную тему вы затронули, я по работе занимаюсь установкой автозвука в машину. Могу записать вас на консультацию и что нибудь подберем Звоните 88009009696
          • SamuRaiX 21.07.19 в 18:40 «Ответить»
            Мне кажется всем уже известно что самая лучше система автозвука - Pionerr Да конечно стоит дорого, но тут уж выбирать надо, Либо дешево но плохо либо Pionerr
            • ScorpAYE 21.07.19 в 18:53 «Ответить»
              Вы же должны себе отдавать отчет в том, что тема выбора качественного мощного автозвука очень обширна и требует определенных знаний в этой области. Необходимо знать историю создания автозвука, его классификацию, особенности и виды оборудования по звуку и на основе имеющейся базы знаний уже выбирать. Изучить такую информацию, почитать все об автозвуке можете тут http://mobile-sound.ru/avtozvuk-istoki.html
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