Я хочу себе в машину установить оборудование с мощным звуком. Суть в том, что вообще в этой теме профан. Какие будут советы по выбору автозвука? расскажите вообще любую информацию, касающуюся этой темы, которая мне будет полезна.
Вы же должны себе отдавать отчет в том, что тема выбора качественного мощного автозвука очень обширна и требует определенных знаний в этой области. Необходимо знать историю создания автозвука, его классификацию, особенности и виды оборудования по звуку и на основе имеющейся базы знаний уже выбирать. Изучить такую информацию, почитать все об автозвуке можете тут http://mobile-sound.ru/avtozvuk-istoki.html