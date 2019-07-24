Светодиодные светильники - это самый популярный источник искуственного света во всем мире сегодня. Основным плюсом данных источников света признана их безопасность и экономия энергии. Заказать светодиодные лампы в Белоруссии Вы можете в ООО «Альфа-лед».





О магазине







ООО "Alfaled" представляет широкий каталог разнообразных светильников прямо из складов в столице. У нас клиент может быстро отыскать и купить светильники самых известных производителей.



Процент светодиодных ламп в развитых странах составляет больше 40% и это число продолжает расти с каждым днем. Сейчас достоинства светильников этого вида завоевывает внимание большого числа людей. Наша компания осознает, что за этой технологией – все будущее, и мы предлагаем нашим покупателям объемный каталог с огромным количеством новейших моделей светодиодных ламп от известнейших производителей.



В нашем каталоге представлены:



• подвесные;

• светильники светодиодные минск;

• настенные;

• прожектора и иные модели светодиодных лампочек для дома или офисов.





Почему стоит выбрать "Alfaled"







На сайте http://alfaled.by/ покупателей ждут самые лучшие условия:



1. Выгодные цены на каждую позицию товара, регулярные распродажи.

2. Можно подобрать исключительно качественные светильники по подробным картинкам.

3. Продуманная система поиска нужного товара по большому количеству критериев.

4. Гарантия 1,5 года.

5. Оперативная доставка по столице абсолютно бесплатно, также, возможна доставка по области.





Оформление заказа







Отправить заказ легко. Необходимо лишь положить необходимые светильники в корзину, заполнить данные о заказчике и кликнуть по кнопке "Отправить заказ".



Обратите внимание! При возникновении дополнительных вопросов по товарам и доставке можно позвонить номеру телефона на сайте с 9.00 до десяти вечера.