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    Сб., 20 июля 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Административное право
    • Сегодня! SashaBel Cегодня в 09:41 «Ответить»
      посоветуйте юриста по административному праву
      • Сегодня! MsAlina Cегодня в 10:19 «Ответить»
        даже онлайн можно получить бесплатную консультацию от юриста, если вы не знали) есть один сайт, называется 33 юриста, в специальном разделе административное право https://33urista.ru/question/administrativnoe-pravo, можно задать вопросы по интересующей вас теме или же позвонить по указанному на сайте номеру)
      • New! natashamua Cегодня в 12:07 «Ответить»
        это хорошая идея, я как то тоже онлайн консультировалась с юристом, ничем не хуже)
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