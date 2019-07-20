Не могу найти подшипники на агротехнику разных брендов. Я решил опробовать себя в агробизнесе, бюджет ограничен, потому пришлось покупать поддержанную технику. Некоторой давно не пользовались, требуется замена подшипников которые я нигде в городе найти не могу. Может подскажите магазин который продает запчасти узко на агротехнику?
На Авито не пробовал поискать нужные запчасти, подшипники эти? Я там какого только хлама не находил на свое авто, причем в хорошем состоянии, оригинальные запчасти, лучше новых с подпольного производства)