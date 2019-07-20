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    Сб., 20 июля 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Португалия
    • Рима Вчера в 22:20 «Ответить»
      Кто отдыхал в Португалии, расскажите, как прошел отдых? Где именно вы были, в каком отеле останавливались, вообщем, все-все-все.
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