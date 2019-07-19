Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 19 июля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 173 посетителя
    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
    Новая тема
    Тема: Психологи
    • Сегодня! Валерчик Cегодня в 08:44 «Ответить»
      Как думаете, к психологам стоит обращаться, они помогают решить нужные проблемы?
      • Сегодня! Mashka Cегодня в 09:49 «Ответить»
        Это смотря какие психологи, если вы обратитесь к Белкиной Снежане, вот ее сайт https://psykontact.ru/konsultatsii-psihologa-po-skajpu/ , то она вам непременно поможет. Таких высококвалифицированных специалистов как она еще нужно поискать. Ее онлайн консультации помогают решить проблемы уже с первых дней, на себе лично проверяла. Как-то пришлось к ней обратится после развода с мужем, она помогла мне справится с этим и принять все как есть.Стоимость ее услуг достаточно приемлемая, да и одна консультация длится около часа почти. Так что если у вас есть какие-нибудь проблемы которые решаются с помощью психолога, то советую обращаться именно к ней.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Переподготовка мед. работников4(1) Наука, образованиеricha17.11.17 в 16:19Cheetah88 Cегодня в 15:02
      Пол из ламината18(1) Строительство и ремонтЛюбащаяМама27.02.16 в 08:50Milko Cегодня в 14:39
      Одежда8(1) Мода, одежда, обувьГригорий Босен25.02.19 в 17:06Сурен Cегодня в 14:27
      Вентиляция14(1) Строительство и ремонтlima720.06.18 в 09:44Тевос Cегодня в 14:13
      как повлияет8(1) Юридический форумKosto4ka05.06.19 в 11:15jarbog Cегодня в 14:01
      лучшие бонусы бк2(1) СпортNikola316.07.19 в 12:07ServinaNastya Cегодня в 13:53
      Как выбрать брокера?27(1) Экономика, финансы, бизнесKenchik07.09.16 в 07:32Dimaxdv Cегодня в 13:52
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода