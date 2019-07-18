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    Тема: Автомобильные ремни и цепи
    • Сегодня! abidin Cегодня в 19:09 «Ответить»
      Основными слабозащищенными деталями и участками любого транспортного средства конкретно являются: все технические горюче-смазочные жидкости, пыльники, сальники, и так же детали газораспределительного механизма ремень, цепь, ролики ремня. Ремни и цепи ГРМ Замена ремней и цепей ГРМ, подробные инструкции, видео на сайте avtogrm.ru. Замена цепи ГРМ Форд Фокус 2 поколения 1.8 https://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-ford-...leniya-1-8.html Обслуживать автомобиль своими силами небезопасно. Пользуйтесь официальными сервисными центрами!
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