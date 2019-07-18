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    Чт., 18 июля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Продуло шею. Чем помазать, чтоб боль сильно не донимала?
    • Сегодня! Тара Ренковськ Cегодня в 15:59 «Ответить»
      В том, что сегодня со мной происходит виновата сама, в жаркий день сидела на сквозняке. Я думала, что за пару часов ничего со мной не случиться, но ошиблась, голову не повернуть, малейшее движение сопровождается острой болью. Увязалась шарфом, но легче от этого не стало. Может мазью какой-нибудь воспользоваться?
      • Сегодня! КсюшаПлюша Cегодня в 16:21 «Ответить»
        Больше толку будет от Дексонала, он и боль снимает и воспаление.
        • Сегодня! Тара Ренковськ Cегодня в 16:38 «Ответить»
          Я про обезболивающее сразу подумала и отправила за ним мужа в аптеку. Но, как оказалось, сильные препараты из этой категории сейчас продают только по рецепту(((
          • Сегодня! КсюшаПлюша Cегодня в 17:07 «Ответить»
            Странно, конечно, что ему дексонал не предложили взять... Мне эти таблетки именно в аптеке посоветовали в прошлом году. С тех пор на другие обезболивающие даже не смотрю.
            • Сегодня! Шоколадная Cегодня в 17:37 «Ответить»
              А я от участкового врача о дексонале узнала. Реально хороший, 1 таблетка способна избавить от боли на 6-8 часов, никакая мазь не даст такого эффекта.
              • Сегодня! Шоколадная Cегодня в 17:38 «Ответить»
                А я от участкового врача о дексонале узнала. Реально хороший, 1 таблетка способна избавить от боли на 6-8 часов, никакая мазь не даст такого эффекта.
                • Сегодня! Шоколадная Cегодня в 17:38 «Ответить»
                  А я от участкового врача о дексонале узнала. Реально хороший, 1 таблетка способна избавить от боли на 6-8 часов, никакая мазь не даст такого эффекта.
                  • Сегодня! КсюшаПлюша Cегодня в 18:01 «Ответить»
                    Маленькое уточнение. Это полтаблетки "держат" боль под контролем до 6 часов. А целая до 8-ми. Я очень часто пью именно полтаблетки и мне этого хватает, чтоб избавиться от боли на некоторое время. Правда если боль острая и сильная, тогда в обязательном порядке надо принимать целую.
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