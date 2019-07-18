В том, что сегодня со мной происходит виновата сама, в жаркий день сидела на сквозняке. Я думала, что за пару часов ничего со мной не случиться, но ошиблась, голову не повернуть, малейшее движение сопровождается острой болью. Увязалась шарфом, но легче от этого не стало. Может мазью какой-нибудь воспользоваться?
Маленькое уточнение. Это полтаблетки "держат" боль под контролем до 6 часов. А целая до 8-ми. Я очень часто пью именно полтаблетки и мне этого хватает, чтоб избавиться от боли на некоторое время. Правда если боль острая и сильная, тогда в обязательном порядке надо принимать целую.