Ты что в лифте родился? Такую фразу мы порой слышим от соседа, заметившего, что Вы, заходя в дом, не закрыли входную дверь. Но зачастую так получается не по вашей вине, а потому, что дверь и так уже была открыта. Если так — значит в доме заведен такой порядок – следует постараться достичь идиллии. Вас как жильца может вполне очевидно волновать тот факт, что вход в подъезд открыт для всех, в том числе и для неблагожелателей. Для каждой двери, которая должна быть закрыта существует один вариант — установка дверного доводчика.





Преимущества дверного доводчика







Дверной доводчик — это специальный механизм, для самопроизвольного и плотного закрывания дверей. Данную систему можно установить на двери дома, офиса, а также любых технических комнат. В случае последних — закрытые двери в помещениях или коридорах имеют огромное значение с точки зрения пожарной безопасности.

Существует разнообразие систем дверных доводчиков:



• классическая система;

• скользящий доводчик;

• врезная система;

• напольный доводчик.



Однако, не все модели можно использовать в разнообразных условиях. Поскольку дверной доводчик — это автоматический прибор, следовательно, исходя из вида модели, для нормальной работы всей системы — важно соблюдение режима температур. Это значит, что для помещений, не имеющих отопительной системы или дверей на улице важна монтаж морозостойкого доводчика.





Где и каким образом купить систему доводчика?







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Что делать если механизм неисправен? У нас помимо богатого ассортимента дверных доводчиков — имеет столь же многообразный перечень комплектующих деталей. Для чего производить полную замену системы, если можно починить?



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