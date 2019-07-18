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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кто бы то ни был, тот кто «родился в лифте» или еще хуже в «пещере», - никто не нарушит заведенные правила!
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 12:29 «Ответить»
      Ты что в лифте родился? Такую фразу мы порой слышим от соседа, заметившего, что Вы, заходя в дом, не закрыли входную дверь. Но зачастую так получается не по вашей вине, а потому, что дверь и так уже была открыта. Если так — значит в доме заведен такой порядок – следует постараться достичь идиллии. Вас как жильца может вполне очевидно волновать тот факт, что вход в подъезд открыт для всех, в том числе и для неблагожелателей. Для каждой двери, которая должна быть закрыта существует один вариант — установка дверного доводчика.


      Преимущества дверного доводчика



      Дверной доводчик — это специальный механизм, для самопроизвольного и плотного закрывания дверей. Данную систему можно установить на двери дома, офиса, а также любых технических комнат. В случае последних — закрытые двери в помещениях или коридорах имеют огромное значение с точки зрения пожарной безопасности.
      Существует разнообразие систем дверных доводчиков:

      • классическая система;
      • скользящий доводчик;
      • врезная система;
      • напольный доводчик.

      Однако, не все модели можно использовать в разнообразных условиях. Поскольку дверной доводчик — это автоматический прибор, следовательно, исходя из вида модели, для нормальной работы всей системы — важно соблюдение режима температур. Это значит, что для помещений, не имеющих отопительной системы или дверей на улице важна монтаж морозостойкого доводчика.


      Где и каким образом купить систему доводчика?



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      Что делать если механизм неисправен? У нас помимо богатого ассортимента дверных доводчиков — имеет столь же многообразный перечень комплектующих деталей. Для чего производить полную замену системы, если можно починить?

      Мы в полной мере учитываем потребности каждого своего клиента и хотим дать исключительно то, что окажется полезным. С помощью нашей продукции Ваши двери всегда будут находиться в установленном положении. Кем бы ни был ваш посетитель, тот кто «родился в лифте» или еще хуже в «пещере», - никто не будет создавать вам неудобства и нарушать заведенные правила!
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