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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нужна щетка для УШМ чашка.
    • New! Партнер_Х Cегодня в 00:41 «Ответить»
      Здравствуйте, форумчане. Нужна щетка для УШМ, 75 мм, М14, чашка, возможно кто-то знает где недорого купить? Был бы весьма признателен за информацию.
      • New! Astronavt Cегодня в 01:27 «Ответить»
        Партнер_Х, доброго времени суток Вам. Ну найти где продается щетка для УШМ, 75 мм, М14, чашка в принципе можно без проблем во всемирной паутине. Попробуйте посмотреть, например, в интернет-магазине строительных инструментов https://instrumtorg.ru/product/shchetka-...ovoloka-matrix/. Возможно цена устроит.
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