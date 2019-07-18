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    Чт., 18 июля 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Как научится майнить?
    • zelenuyslonik Вчера в 22:55 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Давненько слышу про биткоины, говорят что на них можно очень не плохо заработать, и что их можно майнить самостоятельно. Кто занимается майнингом, дайте пару советов, как и с чего начать, и что вообще для этого нужно?
      • New! Hakan Вчера в 23:58 «Ответить»
        Для начала вам нужно запастись видиокартами. И системный блок должен быть мощный, минимум 4 ядра. Чем больше ядер, тем бельше прибыли. Ну и рассчитывайте на то что за электричество придется платить больше.
        • New! Valentinchch Cегодня в 00:33 «Ответить»
          Я тоже когда то баловался и пробовал майнить на видио картах. Но это было давно, а сейчас майнинг на видио картах - это уже немного устаревший метод. На сегодняшний день придумали более мощные схемы для вычислений алгоритмов, такие, на пример, как Asik. Кто не знает, что это такое, может почитать статью на эту тему, и про майнинг в целом https://cryptobit.media/ru/mining/
        • New! Hakan Cегодня в 00:22 «Ответить»
          Кстати, есть и другой способ майнить битуоины, и не заморачиватся с видиокартами. Существуют уже готовые программы, которые надо скачать на комп, и пока он включен, биткоины будут майнится автоматически.
          • New! Zoro Cегодня в 00:38 «Ответить»
            И как, эти программы реально работают? Я тоже хочу попробовать себе такую установить, и комп у меня работает почти круглосуточно, должно нормально майнить. Скиньте пожалуйста ссылки на эти программы.
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