Я тоже когда то баловался и пробовал майнить на видио картах. Но это было давно, а сейчас майнинг на видио картах - это уже немного устаревший метод. На сегодняшний день придумали более мощные схемы для вычислений алгоритмов, такие, на пример, как Asik. Кто не знает, что это такое, может почитать статью на эту тему, и про майнинг в целом