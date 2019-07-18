Всем доброго времени суток. Давненько слышу про биткоины, говорят что на них можно очень не плохо заработать, и что их можно майнить самостоятельно. Кто занимается майнингом, дайте пару советов, как и с чего начать, и что вообще для этого нужно?
Для начала вам нужно запастись видиокартами. И системный блок должен быть мощный, минимум 4 ядра. Чем больше ядер, тем бельше прибыли. Ну и рассчитывайте на то что за электричество придется платить больше.
Я тоже когда то баловался и пробовал майнить на видио картах. Но это было давно, а сейчас майнинг на видио картах - это уже немного устаревший метод. На сегодняшний день придумали более мощные схемы для вычислений алгоритмов, такие, на пример, как Asik. Кто не знает, что это такое, может почитать статью на эту тему, и про майнинг в целом https://cryptobit.media/ru/mining/
Кстати, есть и другой способ майнить битуоины, и не заморачиватся с видиокартами. Существуют уже готовые программы, которые надо скачать на комп, и пока он включен, биткоины будут майнится автоматически.