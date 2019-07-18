Возникла необходимость в переезде?





Больше не нужно просить помощи у друзей или соседей – гораздо удобнее воспользоваться услугами грузоперевозок, которые предоставляет компания Move Team. Наши специалисты работают по Киеву и в ближайших городах и оказывают весь необходимый перечень услуг без привлечения посредников.





Услуги грузчиков





Квартирный переезд считается наиболее востребованной услугой. Мысль о нем сразу же ассоциируется с денежными затратами, множеством мебели, техники, вещей, которые придется увезти с собой, необходимостью носить большое количество тяжестей. Пусть вас не беспокоят эти нюансы – обращайтесь в нашу компанию, чтобы решить все трудности за короткий срок. Грузчики Мув Тим с большим опытом работы предварительно позаботятся о правильной подготовке вещей к транспортировке.



Нам можно без опаски доверить перевозку хрупких предметов – все будет тщательно упаковано, доставлено в целости и сохранности. Если имеется мебель, которая требует предварительной разборки, эту работу тоже могут выполнить сотрудники компании. Однако все условия желательно оговорить заранее.



Наши услуги отличаются доступной ценой. О различных переплатах не может быть и речи. Часы оплаты начинаются с того момента, как команда работников приступает к выполнению своей задачи. Время оценки ситуации, условий, подготовительных действий в учет не идет. В отличие от других компаний, которые специализируются на грузоперевозках, мы работаем днем и ночью. Таким образом, вы можете назначить удобное для вас время.





Преимущества сотрудничества с грузчиками Мув Тим





Мы занимаемся перевозкой любых грузов, к примеру перевозкой стекла: https://move-team.com.ua/perevozki/dostavka-stekla.html - поэтому можно смело говорить об универсальности компании. Штат сотрудников представляет сплоченный коллектив, состоящих их профессионалов своего дела. Для предоставления услуг имеется достаточное количество работников, необходимая техника и оборудование. Все это является залогом быстрой, качественной транспортировки.



Мы понимаем, что время является ценным ресурсом. Move Team гарантирует, что все обязательства будут выполнены своевременно. Независимо от того, в каких именно услугах нуждается клиент, будь то перевозка стекла или уборка мусора, сотрудники компании соблюдают указанные сроки. Пользуясь услугами Мув Тим, можно рассчитывать на доступные цены. Мы стараемся отыскать индивидуальный подход к каждому клиенту, учесть различные нюансы, на основе которых подбираем подходящий транспорт и технику.