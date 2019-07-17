Большинство из нас решает проблемы по мере их поступления. Я не
исключение. Правда, предпочитаю, если проблема назревает, уже на
подходе, заранее подумать, как ее решить с минимальными потерями и
максимальным эффектом. Не всегда удается справиться самому, приходится
искать информацию и людей, которые ею обладают. Если вижу, что человек
знает свое дело, всегда воспользуюсь его советом или услугами. Елена
Малькова предложила мне свои тренинговые программы.
https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/ Я
побеседовал с ней, узнал, чем может быть полезна эта информация для моих
сотрудников. Убедился, что подход вполне серьезный и дал добро. Есть
результат.