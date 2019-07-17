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    Ср., 17 июля 2019г.
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    Тема: Работающие тренинговые программы для бизнеса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 13:29 «Ответить»
      Большинство из нас решает проблемы по мере их поступления. Я не
      исключение. Правда, предпочитаю, если проблема назревает, уже на
      подходе, заранее подумать, как ее решить с минимальными потерями и
      максимальным эффектом. Не всегда удается справиться самому, приходится
      искать информацию и людей, которые ею обладают. Если вижу, что человек
      знает свое дело, всегда воспользуюсь его советом или услугами. Елена
      Малькова предложила мне свои тренинговые программы.
      https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/integrated-training-programs/ Я
      побеседовал с ней, узнал, чем может быть полезна эта информация для моих
      сотрудников. Убедился, что подход вполне серьезный и дал добро. Есть
      результат.
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