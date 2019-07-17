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    Ср., 17 июля 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Проблемный подросток, нужна консультация
    • Сегодня! ulahalina Cегодня в 13:21 «Ответить»
      Вчера только узнала, что племянницу поставили на учет в ПДН, хочу ей помочь. Посоветуйте юриста, который сможет проконсультировать по данному вопросу.
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