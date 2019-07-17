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    Ср., 17 июля 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Имя ребенка
    • New! Саша97 Cегодня в 11:19 «Ответить»
      Всем привет, как выбирали имя для своего ребенка? Моя сестра скоро родит ребенка и сейчас думает с мужем как его все-таки назвать. Варианта пока что два, это такие имена как Виктор и Глеб, мне кажется это неплохие варианты, что думаете?
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