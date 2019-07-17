В последнее время стараюсь покупать в дом экологически безопасные вещи, в том числе разные приспособления для уборки без химии. С этой точки зрения заинтересовали товары ТМ Белый кот. Кто пользуется, поделитесь опытом и ссылкой на сайт, если можно.
Сначала к товарам Белый кот относилась с осторожностью из-за цены. По совету подруги купила швабру на этом сайте https://wizardcat.ru , очень довольна, привлекает, прежде всего, отсутствие химии, и , конечно, скорость уборки. Теперь постоянно приобретаю там разные вещички для уборки. Могу сказать, что все полностью оправдывает стоимость.Так что, советую.