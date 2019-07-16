Планируем полностью обновить конвейерное оборудование на производстве, заказ предстоит большой. Подскажите проверенного поставщика деталей и запчастей непосредственно от производителя, чтобы соотношение цена/качество было оптимальным.
Давно ведем бизнес в сфере сельхозпроизводства, поэтому пришлось столкнуться с подобным вопросом не понаслышке, последние 3 года покупаем все необходимое в компании «РосИмпорт РТИ» https://[url]www.ros-imp.ru/[/URL] , к качеству претензий не было ни разу, ассортимент постоянно пополняется, да и цены вполне адекватные. Так что, рекомендую.