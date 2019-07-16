Издательством "Ридеро" выпущена в свет моя книга "Как я стал Богом" из серии "научная фантастика". О чем она?

Однажды юному программисту-самоучке Алексею Гладышеву удается изобрести виртуальный разум. Вот именно с этой истории все и пошло. Главный герой делает головокружительную карьеру, а виртуальный разум - фантастические открытия. Причем, каждый берет за основу свое: первый - душу бессмертную, данную Богом, второй - разум, сделав его бессмертным. Однако жизнь вносит свои драматические поправки, которые приводят к непредсказуемым результатам развития человеческой цивилизации, полностью переделав ее сущность и предназначение.

Стоимость минимального тиража в 50 экз. около 25 000 руб. И подумал я: а почему бы не скинуться всем любителям фантастики - заказать и выкупить тираж? Как говорится, с миру по нитке – читателю книга.

За любую сумму пожертвования вышлю её электронный вариант. Ну а, коль взнос будет соответствовать стоимости экземпляра с доставкой - бумажное исполнение.