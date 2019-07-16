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    Тема: Клуб любителей научной фантастики
    • Сегодня! santehlit Cегодня в 08:53 «Ответить»
      Издательством "Ридеро" выпущена в свет моя книга "Как я стал Богом" из серии "научная фантастика". О чем она?
      Однажды юному программисту-самоучке Алексею Гладышеву удается изобрести виртуальный разум. Вот именно с этой истории все и пошло. Главный герой делает головокружительную карьеру, а виртуальный разум - фантастические открытия. Причем, каждый берет за основу свое: первый - душу бессмертную, данную Богом, второй - разум, сделав его бессмертным. Однако жизнь вносит свои драматические поправки, которые приводят к непредсказуемым результатам развития человеческой цивилизации, полностью переделав ее сущность и предназначение.
      Стоимость минимального тиража в 50 экз. около 25 000 руб. И подумал я: а почему бы не скинуться всем любителям фантастики - заказать и выкупить тираж? Как говорится, с миру по нитке – читателю книга.
      За любую сумму пожертвования вышлю её электронный вариант. Ну а, коль взнос будет соответствовать стоимости экземпляра с доставкой - бумажное исполнение.
      • Сегодня! santehlit Cегодня в 08:54 «Ответить»
        Как я стал Богом
        О, сколько нам открытий чудных
        Готовит просвещенья дух,
        И опыт, сын ошибок трудных,
        И гений, парадоксов друг.
        И случай, бог изобретатель
        (А. Пушкин)

        Билли

        Создатель предписал, и я явился в срок;
        Про Веру и Любовь был первый мой урок...
        Я сердце истерзал, Он ключ из сердца сделал,
        С сокровищницы тайн позволил снять замок.
        (О. Хайям)

        1

        Когда за офицером МУРа закрылась дверь, дед покрутил пальцем у виска и произнес:
        - В семье не без таланта.
        Это обо мне. И все поняли, что он имел в виду. Консилиум состоялся немедленно: вся родня налицо – отец, мама, бабушка. Вот дед не остался - генерал, человек занятой. Но, уходя, с порога заявил:
        - Присоединюсь к решению большинства. А если ремень присудите, то рука ещё не ослабела.
        Он продемонстрировал кулак весь в веснушках, как мордашка первоклассницы, и таких же габаритов. А я сидел на диване и тяжко вздыхал. Меня только что отмазали от тюрьмы, колонии для малолетних преступников, от СИЗО или, по крайней мере, «обезьянника». Семью от позора. А такую семью, скажу, нельзя позорить ни в коем случае.
        Судите сами.
        Дед – папа мамы, генерал ГРУ. Больше о нём ничего не знаю, и не положено.
        Бабушка – мама папы, заслуженная учительница (или учитель?) Башкирии. Преподавала естественные науки в одном из сёл Предуралья. Там и вырастила одна сына медалиста и умника, без экзаменов поступившего в самый престижный ВУЗ страны. Теперь она на пенсии, живёт с нами, кормит папу пирогами, меня пирожками.
        Папа – краснодипломник МГИМО. Ему прочили блестящую дипломатическую карьеру. Она так и начиналась, но Родина потребовала от сына своего исполнение патриотического долга. Долг был исполнен, а карьера загублена. Британские секретные службы не докопались до фигурантов политического конфуза и выслали молодого дипломата (в том числе) из страны – а могли бы посадить и надолго, знай всей правды. Отец ушёл из МИДа, осел в одном из кабинетов того самого заведения, которое испортило ему дипломатическую карьеру. Подшивал бумажки и аккуратно в начале каждого часа прикладывался к горлышку сосуда с коньяком, который покоился во внутреннем кармане пиджака. Ещё дальше – в дальнем углу никогда неоткрываемого ящика хранился заслуженный, но не любимый орден. Для него даже не было проверчено дырки ни в одном из френчей хозяина. Отец не то чтобы тяготился службой в Конторе – не горел, не увлекался, не стремился - просто отбывал положенное время за вполне приличную зарплату. Постоянно выпивая, он никогда не напивался – то ли привычка, то ли специальные (для шпионов) таблетки. Мама деликатно не замечала его слабостей и всячески поддерживала авторитет главы семьи.
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