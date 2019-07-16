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    Вт., 16 июля 2019г.
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    Тема: Xiaomi Mi TV 4C 55’’
    • albert838 Вчера в 18:12 «Ответить»
      Привет. Вот купил себе офигенийший фирменный телевизор с приставкой для него (которую получил в подарок) с огромной скидкой, вот зацените https://ru-mi.com/televizor-xiaomi-mitv-4c-55-dyuymov-tv-pristavka, я просто хочу Вам посоветовать данную вещь вы не пожалеете.
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