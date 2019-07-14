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    Вс., 14 июля 2019г.
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    Тема: Создание сайта - конструктор сайтов первые шаги
    • New! abidin Cегодня в 15:48 «Ответить»
      Рано или поздно многие пользователи интернета приходят к мысли, что им необходимо завести личный сайт. Практически каждый отдельный пользователь интернета преследует при этом свою цель, однако, технология создания сайта при этом значительно не меняется. Итак, предположим, что вы хотите создать собственный сайт. Первое, что нужно сделать в этом случае — определиться с тематикой своего сайта: будет ли это домашняя страничка, сайт об охоте или автомобилях — решать исключительно вам.

      В случае если вы планируете создать не слишком сложный сайт. Достаточно воспользоваться готовыми бесплатными шаблонами сайтов. В интуитивно понятном редакторе очень легко отредактировать сайт вставив туда свои фотографии, текст и выложить на бесплатный хостинг. Бесплатные шаблоны сайтов можно скачать на сайте https://tobiz.net/

      Немало внимания заслуживает и название проекта. Сложность здесь заключается в том, что почти все интересные имена доменов уже заняты, а нужно, чтобы имя было звучным и хорошо запоминалось. Здесь стоит перебрать все возможные варианты. Помните, что адрес сайта впредь изменить нельзя если вы, конечно, не хотите, чтобы все ваши усилия по его раскрутке пропали даром.
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