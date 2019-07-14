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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Отбеливание кожи лица
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Отбеливание кожи лица
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Саша15
Вчера в 20:15
«Ответить»
Я много читала положительного про отбеливающие крема lightcream.ru. Кто пробовал, можно ли только ими убрать пигментацию?
PolinaZatkina
Вчера в 20:28
«Ответить»
Про такие крема я не слышала, но нашла тут -
http://comprar-xtrazex.info/mascarillas-con-canela.html
информацию, очень полезную для меня как можно быстро и эффективно это сделать, рекомендую!
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