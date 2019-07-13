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    Сб., 13 июля 2019г.
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    Тема: Вопрос по замене матрицы
    • Barlos Вчера в 19:15 «Ответить»
      Реально ли найти оригинальную матрицу на ноутбук Lenovo пятилетней давности?
      • Krespo Вчера в 19:41 «Ответить»
        Вообще не проблема, учитывая что матрицу однотипные. Например, у этих ребят вы сможете найти матрицу под любой ноут.
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