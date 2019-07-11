Мой малыш имеет чувствительную кожу, а еще и аллергию на многие подгузники. Так больно смотреть на красные натертые участки на его коже.. Покраснения смазываю, но нужно и подгузник менять. На эксперименты нет ни сил, ни времени, не желания. Доверяюсь вам, мамочки и папочки, тем, кто уже сталкивался с такой проблемой и нашел безопасный подгузник. Жду отзывов!
Вам помогут подгузники японских производителей. За все не ручаюсь, но мы в итоге Манеки выбрали – цена нас очень привлекла. Качество при такой цене – просто сказка! Материал у них мягенький и щадящий к коже, более того, кожа ребенка в них дышит, а это очень важно.