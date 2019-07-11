Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 11 июля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 132 посетителя
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Чувствительный малыш ищет подгузник
    • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 18:58 «Ответить»
      Мой малыш имеет чувствительную кожу, а еще и аллергию на многие подгузники. Так больно смотреть на красные натертые участки на его коже.. Покраснения смазываю, но нужно и подгузник менять. На эксперименты нет ни сил, ни времени, не желания. Доверяюсь вам, мамочки и папочки, тем, кто уже сталкивался с такой проблемой и нашел безопасный подгузник. Жду отзывов!
      • Сегодня! StasPavlenko Cегодня в 19:28 «Ответить»
        Вам помогут подгузники японских производителей. За все не ручаюсь, но мы в итоге Манеки выбрали – цена нас очень привлекла. Качество при такой цене – просто сказка! Материал у них мягенький и щадящий к коже, более того, кожа ребенка в них дышит, а это очень важно.
    Вывести
    Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
    Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
    © Нижний Новгород – 2006-2019г.

    Форум Нижнего Новгорода