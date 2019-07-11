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    Чт., 11 июля 2019г.
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    Форум: Форум по интересам
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    Тема: Где послушать музыку в хорошем качестве.
    • New! lansMILA Cегодня в 16:45 «Ответить»
      Конечно, в наше время не составляет труда найти музыкальный сайт, но никак не могу такой, чтобы подходил максимально. Главное, чтобы качество было хорошее и новинки быстро добавлялись. Если можно, оставьте ссылку на ваш любимый музыкальный ресурс.
      • New! sakurKAR Cегодня в 16:59 «Ответить»
        Вот уже около года слушаю на этом сайте https://mp3shnik.ru/ , реально классный ресурс, привлек, прежде всего, качеством и регулярным пополнением новинок. Думаю, вам тоже понравится.
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