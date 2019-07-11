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    Чт., 11 июля 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Где научиться приёмам самообороны.
    • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 09:30 «Ответить»
      Думаю, любому мужчине необходимо владеть приёмам самообороны, чтобы в критический момент постоять за себя и близких. Посоветуйте, пожалуйста, актуальный информационный портал, где можно подобрать реально подходящую для себя секцию единоборств.
      • Сегодня! damanTIM Cегодня в 09:43 «Ответить»
        Мне в свое время помогла определиться информация на этом сайте https://xn----9sbbcprfjdkzb4b8a9azg.xn--p1ai/ , здесь не только адреса лучших бойцовских клубов Москвы и России, но и множество статей признанных экспертов в области боевых искусств, советы и рекомендации тренеров. Вообщем, советую посмотреть.
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