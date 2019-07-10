Решились завести 3-хмесячного котенка , теперь возник вопрос о правильном питании. Знакомая посоветовала корм Monge, но хотелось бы узнать более подробно о составе и, вообще, побольше информации. Если можно, оставьте ссылку на сайт, где можно почитать хорошие и актуальные по этой теме.
Мы перешли на корм Monge около года назад, устроил полностью. Котик чувствует себя отлично, активность на уровне, шерсть в прекрасном состоянии. Для начала советую почитать информацию на этом сайте https://kormclub.ru/korm-monge-dlya-koshek/ ,мне в свое время эти обзоры помогли определиться с выбором подходящего корма. . Думаю, подберете и для своего питомца что-то.