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    Ср., 10 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: вывоз мусора
    • Сегодня! perfectroll Cегодня в 16:00 «Ответить»
      Кто может порекомендовать проверенную компанию по вывозу строительного мусора в Москве?
      • Сегодня! gensekanderson Cегодня в 16:02 «Ответить»
        Если вам нужно вывести строительный мусор, то вы можете обратится в эту компанию https://musorvmoskve.ru/ . на мой взгляд, очень хорошая компания, которая сделает свою работу быстро и не дорого. Сам к ним обращался уже не один раз, проблем не возникало с ними.
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