Это во сколько же обойдётся такой забор, учитывая, что наверняка участок не маленький? Впрочем, если с деньгами не проблема, то можно и такой соорудить. Но можно найти и гораздо более дешёвый материал. Посмотрите тут листы профнастила для забора https://matesi.ru/services/metalloprokat/profnastil/ Смотреться такой забор должен довольно красиво, да и прослужит достаточно долго.
Ну не знаю, стоит ли участок огораживать таким капитальным забором? Это и денег потребует, да и перед соседями как-то неудобно. Что они подумают? Что я что-то скрываю за таким забором? Можно использовать простую сетку рабицу. Стоит она не дорого, монтируется быстро.