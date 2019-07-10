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    Ср., 10 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Забор
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Закончил строительство загородного дома. Сейчас забота убрать весь строительный мусор, а потом огородить участок забором. Только вот чем лучше? Какой материал для этого больше всего подходит?
      • New! Колян90 Cегодня в 11:17 «Ответить»
        Я бы на Вашем месте сначала забор сделал, а уж потом дом строил. Так-то оно надёжнее в плане сохранности стройматериалов. Забор можно сделать из кирпича. А что? Нормально должно получиться.
        • New! Громада Cегодня в 11:28 «Ответить»
          Это во сколько же обойдётся такой забор, учитывая, что наверняка участок не маленький? Впрочем, если с деньгами не проблема, то можно и такой соорудить. Но можно найти и гораздо более дешёвый материал. Посмотрите тут листы профнастила для забора https://matesi.ru/services/metalloprokat/profnastil/ Смотреться такой забор должен довольно красиво, да и прослужит достаточно долго.
          • New! Георг Cегодня в 11:35 «Ответить»
            Ну не знаю, стоит ли участок огораживать таким капитальным забором? Это и денег потребует, да и перед соседями как-то неудобно. Что они подумают? Что я что-то скрываю за таким забором? Можно использовать простую сетку рабицу. Стоит она не дорого, монтируется быстро.
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