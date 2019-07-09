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    Вт., 9 июля 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Как быстро продать квартиру в Питере
    • Сегодня! Абуссид Cегодня в 02:14 «Ответить»
      Знаю что не такая большая проблема продать квартиру в большом городе.
      В частности скажу что интересует меня вопрос по выбору предложения на срочную продажу квартиры в Питере. Предложении в принципе достаточно много, вариантов фирм хватает, но все же меня интересует вопрос о том какой фирме в СПБ доверится для этих целей?
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