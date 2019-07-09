Freebitcoin - входит в число одних из самых рейтинговых проектов по раздаче даром криптовалюты Биткоин. Сервис успешно раздает криптовалюту уже больше чем 6 лет, с самого начала 2013 года. За время своей функционирования Фрибиткоин помог стать богаче более 22 млн. Юзеров на 185 000 Bitcoin, что по нынешнему курсу в 11 000$ за 1 BTC составит более 2 миллиарда долларов США.
Bitcoin сервис Free BTC позволяет всем своим юзерам получать каждый час до 200 USD в Bitcoin, причем получать Вы будете совершенно бесплатно.
Кроме заработка на сайте Фрибиткоин, Вы можете играя в знаменитую игру Multiply, которая представляет собой игру, в которой необходимо угадать какое число отобразится на экране. Если Вы угадали, значит получите выигрыш в соответствии с установками игры. Также имеется способ автоматической игры по выбранным правилам.
Также все пользователи сервиса Freebitcoin могут участвовать в еженедельной лотерее с выигрышным фондом более чем 10 тыс.$ и главным выигрышем - 4500 долларов США в BTC. Чтобы участвовать в еженедельной лотерее необходимо иметь в наличии лотерейные билеты, которые возможно получить следующими способами:
- 2 лотерейных билета ежечасно на проекте Фрибиткоин;
- 1 лотерейный билет каждый час с реферала, который зарабатывает на проекте Фрибиткоин;
- приобретение лотерейных билетов по курсу 1 билет = 1 сатоши.
Кроме выигрыша лотерейных билетов, Вы будете получать 1 раз в час на проекте Фрибиткоин - Freebitcoin Points, так называемые бонусные очки, которые потом можно произвести обмен на выгодные сюрпризы и бонусы. Среди сюрпризов можно выбрать смартфоны, устройства для хранения криптовалюты, купоны, различные гаджеты. В качестве бонусов можно выбрать дополнительные лотерейные билеты, поинты, а также сами Биткоины.
Но на этом все не заканчивается. Сервис Фрибиткоин предлагает производить ставки на спортивные события с огромными победными фондами. Также делая ставки Вы будете зарабатывать Золотые билеты лото, которые дают возможность выиграть очень ценный подарок стоимостью в 200 k. $ - автомобиль Lamborgini. Заинтересовало, хотите зарегистрироваться и приступить к заработку на сайте Freebitcoin? Вы правильно попали. По этой ссылке подробно описан ход регистрации на оф. Сайте, а также как зарабатывать на Фрибиткоин.