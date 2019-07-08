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    Пн., 8 июля 2019г.
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    Тема: Ваши отзывы о деревянной мебели в интерьере.
    • Сегодня! lansMILA Cегодня в 18:02 «Ответить»
      Заканчиваем ремонт в доме с заменой мебели, задумали интерьер в классическом стиле с деревянной мебелью.Что можете посоветовать о таком варианте? Если имели положительный опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт с большим ассортиментом и надежным качеством.
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