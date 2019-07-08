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    Пн., 8 июля 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как оформить кредитную карту через интернет?
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 16:47 «Ответить»
      Когда деньги нужны постоянно решить проблему займов поможет оформление кредитной карты. Вы сможете заказать через интернет по ссылке https://fast-zaym.ru/vzjat-kreditnuju-kartu банковскую кредитную карту быстро и в большинстве случаев без отказа. Получить кредитку можно с лимитом до 2 000 000 рублей. Беспроцентный льготный период поможет брать деньги до зарплаты и возвращать их без начисления процентов до двух – трех месяцев. Получить карту можно с 18 лет. Карты с функцией Cash back помогут сэкономить на покупках возвращая назад до 30% от суммы потраченных денег.
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