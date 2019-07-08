Для покупок или поездки на отдых может пригодиться кредитная карта Альфа Банк - 100 дней без процентов https://anketa.alfabank.ru/land/land6/?p...classic-70field. Оформление заявки происходит онлайн на сайте. Карту выдадут с лимитом до 50000 рублей только по паспорту. Для получения лимита до 500000 рублей нужен дополнительный документ и справка о доходах. Заполнение анкеты через интернет занимает 5 минут. Через 2 минуты банк пришлет вам решение по заявке. Получить карту можно бесплатно с доставкой куда вам удобно. Если у вас уже есть кредитка другого банка Вы сможете бесплатно погасить вашу задолженность новой картой.