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    Пн., 8 июля 2019г.
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    Тема: Кредитная карта со 100 дневным льготным периодом
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 16:47 «Ответить»
      Для покупок или поездки на отдых может пригодиться кредитная карта Альфа Банк - 100 дней без процентов https://anketa.alfabank.ru/land/land6/?p...classic-70field. Оформление заявки происходит онлайн на сайте. Карту выдадут с лимитом до 50000 рублей только по паспорту. Для получения лимита до 500000 рублей нужен дополнительный документ и справка о доходах. Заполнение анкеты через интернет занимает 5 минут. Через 2 минуты банк пришлет вам решение по заявке. Получить карту можно бесплатно с доставкой куда вам удобно. Если у вас уже есть кредитка другого банка Вы сможете бесплатно погасить вашу задолженность новой картой.
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