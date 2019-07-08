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    Пн., 8 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где искать хорошего сметчика
    • New! Samara12 Cегодня в 16:22 «Ответить»
      Привет. Меня отправили следить за строительством нового объекта. Его уже несколько раз замораживали и потом продолжали стройку. Честно говоря, не могу работать в условиях полного неведения. Предоставленные сметы уже год как устарели, а для составления новых банально не хватает кадров. Подскажите, где можно воспользоваться услугами хорошего сметчика?
      • New! TimofeiBloc Cегодня в 16:27 «Ответить»
        Кадров не хватает, потому что платите мало) Сейчас смета на строительные работы не самое дешевое удовольствие, а за восстановление данных я вообще молчу. Мало кому интересно копаться в горе старых бумажек. Легче уже новую смету составить. Я сотрудничал с вот этой фирмой https://smetaconsulting.com/sostavlenie-i-razrabotka-smetnoj-dokumentatsii-na-stroitelnye-raboty . Заказывал проверку сметы и остался доволен результатом. Они занимаются абсолютно всем, что касается строительной документации, так что думаю и с вашим вопросом разберутся.
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