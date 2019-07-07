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    Вс., 7 июля 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Православие
    • Сегодня! tyga7 Cегодня в 18:39 «Ответить»
      Я хочу многое узнать для себя в сфере православия, подскажите где это можно сделать?
      • Сегодня! imperator7 Cегодня в 18:40 «Ответить»
        Я думаю сейчас это не проблемно, вот https://rpconline.ru такой вариант будет просто отличным, желаю удачи вам в поисках.
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