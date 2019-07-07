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    Вс., 7 июля 2019г.
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    Тема: Стоматологи клиники Гомеля избавят Вас от болезней зубов
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 18:26 «Ответить»
      «Будьте добры Антон Семеныча Шпака!» © Вспомнили эту известную фразу? Антон Семеныч Шпак — один из персонажей юмористического советского фильма, роль которого всем вспоминается когда возникает потребность в посещении стоматкабинета. Но анекдоты о советской стоматологии превратились в небылицы, ведь сейчас оказавшись в стоматкабинете вполне возможно не утратить позитивное настроение.


      Наши дантисты вернут Вам здоровые зубы



      Желаете отыскать хорошего врача или хотите выгодно поставить имплантанты в Гомеле? Мы Вас поздравляем, Вы нас нашли!

      В нашей стоматологической клинике https://xn----ptbagcdp5k.xn--90ais/ для Вас предоставляется полноценный комплекс процедур по лечению и диагностике зубов с применением новейших методик европейской медицинской практики. Наиболее популярные услуги:

      • лечение зубов и десен;
      • ортодонтия;
      • протезирование и восстановление зубов;
      • профилактика и гигиена полости рта;
      • имплантация;
      • хирургическая стоматология;
      • отбеливание зубов;
      • диагностика;
      • стоматология для беременных;
      • детская стоматология.

      Мы зарекомендовали себя с положительной стороны. Те, кто лечился у нас — ценят прекрасный результат.


      Почему следует посетить стоматологическую клинику Ю-КЛИНИК в Гомеле?



      К Вашим услугам передовое мед.оборудование из Европы. 10 разнопрофильных специалистов. Раньше семейные врачи, среди которых были и стоматологи, были доступны исключительно для богатых или известных граждан. Наша цель — сломать данный стереотип.

      Наша клиника бережет деньги клиентов, предоставляя услуги по разумным ценам. Клиника предоставляет точную диагностику, благодаря которой наши врачи не будут чувствовать вину из-за ошибочно определенный диагноз или неправильное лечение.

      Не тратьте время на предварительный визит в клинику. Каждый может записаться на визит непосредственно через интернет сайт. Наши сотрудники обратятся к вам посредством контактной информации с Вами и сделает запись на посещение к любому, выбранному вами, врачу. Предложите удобное Вам время, чтобы лечение не помешало другим запланированным делам.



      На момент завершения лечебного курса любой наш посетитель может поделиться своими отзывами и сообщить о уровне врачебной помощи, учтивости персонала или описать свои ощущения от лечащего врача и даже о ощущениях в период лечения.

      Стоматологи клиники Гомеля позаботятся обо всем необходимом, чтобы Вы надолго забыли о боли в зубах и всегда могли свободно улыбаться. Улыбка каждого бесценна!
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