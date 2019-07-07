«Будьте добры Антон Семеныча Шпака!» © Вспомнили эту известную фразу? Антон Семеныч Шпак — один из персонажей юмористического советского фильма, роль которого всем вспоминается когда возникает потребность в посещении стоматкабинета. Но анекдоты о советской стоматологии превратились в небылицы, ведь сейчас оказавшись в стоматкабинете вполне возможно не утратить позитивное настроение.





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• ортодонтия;

• протезирование и восстановление зубов;

• профилактика и гигиена полости рта;

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• хирургическая стоматология;

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• диагностика;

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