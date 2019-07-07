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    Вс., 7 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вентилятор в санузел
    • New! serega2510 Cегодня в 16:33 «Ответить»
      Всем привет. У меня дома совмещенный санузел и хочу купить вытяжной вентилятор ванна и туалет. Вентиляционных отверстия два, так что надо два одинаковых вентилятора. Посоветуйте, какой на ваш взгляд самый хороший, надежный и качественный? Спасибо всем.
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