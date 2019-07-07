Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 7 июля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 115 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Фен настенный
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 14:36 «Ответить»
      Девушки, а также возможно и мужчины. Кто-нибудь пользовался настенным феном? Хочу купить жене на подарок и в ванну поставить фен настенный, но ничего в них не понимаю. Порекомендуйте пожалуйста, какой купить? может у вас дома стоит уже аналогичный какой-нибудь... Спасибо всем за ответы.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода