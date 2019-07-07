При официальном выезде за пределы Российской Федерации, для законного пребывания за рубежом, нужно загодя подготовить полный пакет требуемых документов для оформления загранки. Это официальная форма с фото, помогающая удостоверить личность гражданина, к тому же понадобится при въезде на территорию родной страны в конце заграничных поездок, путешествий, туров.



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1. Воспользоваться проф. помощью посредников, которые помогут быстро получить турваучер, на основании которого заграничные партнеры по бизнесу, родственники или друзья смогут стремительно оформить визу для посещения России, через консульство РФ в своей стране.

2. Оформлять загранпаспорт гражданам РФ ,несмотря на то какая прописка.

3. Обратиться к консультации солидных специалистов по правилам пересечения границы с России.





Специфика оформления







В рекомендуемый сервис компании Consic, которая обслуживает не только Москву, но и МО, могут обращаться клиенты, имеющие прописки в самых разных регионах России, или вовсе не имеющие оф. прописки в гражданской форме паспорта Российской Федерации. Здесь можно получить расширенную консультацию по всем вопросам, касающимся оформления загранпаспорта:



· нового поколения сроком на десять лет;



· биометрической формы, как в срочном, так и несрочном порядке;



· старинного образца сроком на пять;



· для отьезда детей в возрасте до 14 и 18 лет за границу.



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