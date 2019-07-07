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    Вс., 7 июля 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Срочно нужен элитный курорт для моего шефа
    • New! Samara12 Cегодня в 10:17 «Ответить»
      Ребята, срочно нужен элитный курорт для моего шефа. Мы хотим сделать ему приятное и подарить путевку на море. У него скоро намечается отпуск. Он ещё с прошлого года хотел посетить Грецию. Подскажите, что ему можно подобрать?
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