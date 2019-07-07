Все знают, что в спорте бывают сотни странных и забавных событий. Бывает, что случаются предрешенные матчи, разные ситуации в футболе и прочих видах спортивных матчей. Безусловно, на просторах интернета на этот счет есть огромное число фактов, разных спортивных сайтов, порталов, форумов и прочего. Но есть на платформе YouTube один человек, который в очень интересной форме преподносит абсолютно всю инфу о спортивных событиях, беттинге, а также собственной жизни.





Контент







На канале содержится множество интересной инфы и качественного контента – большее преимущество в событиях из мира спорта. Первое, что незаметно попадается на глаза после ознакомления с контентом – это искренность, и другой взгляд на спортивные события. Может быть вам приходится заниматься ставками и нуждаетесь узнать рекомендацию не из массы – тогда заходите вот на этот сайт http://youtube.com/channel/UCITpS3Dn3byDv3fq7FtScgQ Сергей Колодин трезво даёт оценку ситуации, происходящую на игровом поле, и тщательно разбирает линию в спорте.



К примеру, в его последнем видео о поединке между Францией и Францией в топовом футболе – он откровенно поведал о том, что размышляет о данном поединке. Как показывает практика, он вмонтирует на самое начало видео чуть-чуть юмора, связанного с темой видео. Так было и в не столь далёким роликом. Посему неинтересно здесь вам точно не будет. В последнем видео Сергей высказал свою точку зрения вероятность договорняка в поединке между обеими государствами. Прямиком на это указывают скачущие коэффициенты. Но затем четко пояснил именно то, что это вызвано инстинктом стада игроков делать ставки на более проходимые коэффициенты, по причине чего коэффициенты запросто могут резко снижаться.





Анализ матчей







Ещё, Сергей обучает собственных подписчиков, как правильно анализировать матчи. В ставочном мире – это самый главный навык, которым необходимо обладать для того, чтобы зарабатывать, четко прогнозируя матч по многим составляющим: тоталы и прочее.



Если не имеете желания пропустить слишком нужные новинки из мира спортивных событий, и взвешенный и хорошо разъясненный совет касательно ставок – в таком случае настоятельно рекомендуем следить за каналом Колодина Сергея, чтобы быть в курсе всех схожих происшествий.



Это действительно ценный веб-ресурс на просторах интернета. Подобного контента вы не везде будете способны найти, так как в современном мире редко наткнешься на блогера, который будет жёстко критиковать ставки.