Автоаксессуары для любых автомобилей от производителя, авточехлы на любую модель автомобиля. Проверка качества на всех этапах производства “Железный” срок выполнения заказа 3 дня - 10 дней для эксклюзивных моделей. Более 3000 видов аксессуаров. Мы постоянно совершенствуем нашу работу с клиентами, чтобы минимизировать пересорты и другие проблемы с заказами, а также все наши менеджеры постоянно проходят обучение у лучших экспертов Харькова и Украины, чтоб оказывать сервис на высочайшем Европейском уровне. Современная CRM система позволяет досконально фиксировать содержимое заказов и сроки отправки. КОВРИКИ ДЛЯ АВТО тут https://autoslon.com/avtokovriki